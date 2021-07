Una persona ricoverata in codice giallo al San Paolo di Savona è il bilancio dello scontro avvenuto intorno alle 19 a Savona in via Nizza, all'altezza dell'incrocio con via Leoncavallo, tra una moto e due biciclette.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca savonese che, una volta constatato lo stato di salute dei conducenti coinvolti, ha visto la necessità di ricovero per uno solo di essi.