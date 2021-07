Borghetto, ecco il programma degli eventi: un'estate nel segno della ripresa e della fiducia

Nel rispetto di tutte le normative anti-covid 19, il programma offre una serie di escursioni guidate naturalistiche,i sentieri affacciati sul mare, per scoprire la bellezza del primo entroterra, che si affaccia sul mare. Come consuetudine le escursioni saranno condotte da una guida naturalistica e, lungo i sentieri che recentemente sono stati implementati e sistemati, faranno apprezzare panorami mozzafiato, dove scoprire la fauna e la flora delle nostre montagne. Con un programma articolato in escursioni di vari livelli e durata, anche in orario serale, tutti potranno passare alcune ore in montagna, durante una vacanza al mare! Per chi volesse godere della bellezza del territorio in autonomia, inoltre, presso lo IAT comprensoriale di Piazza Libertà sono in distribuzione i pieghevoli dei nostri sentieri.

Primo appuntamento alla scoperta del bosco e della macchia nell'area di Castello Borelli, mercoledì 14 luglio, a seguire le successive escursioni saranno in programma il 21-28 luglio e il 04-06-11-13-18-25 e 27 agosto.