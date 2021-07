101Investing opinioni sul broker di trading online

101Investing è una nuova piattaforma di brokeraggio che sta spopolando in Italia e non solo, di seguito le opinioni su questo broker di trading online.

Sono molti gli utenti che si stanno chiedendo se valga la pena oppure no iscriversi a 101Investing per fare trading online, la nostra risposta è si, a patto che non vi interessi fare pratica con il conto demo. Per conoscere al meglio questa piattaforma vi consigliamo di leggere le opinioni sul broker 101Investing di Bassilo.it.

101Investing è un broker pluripremiato con licenzaCySEC con numero 315/16, di seguito tutte le informazioni necessarie per capire se 101Investing è il broker che fa al caso nostro.

Tutte le caratteristiche di 101Investing

101Investing è regolamentato come abbiamo detto dalla CySEC ed è gestito dalla FXBFI. Inoltre la piattaforma di 101Investing ha una grande varietà di prodotti tradabili con CFD, sono oltre 250.

Dopo avere effettuato la registrazione potrete fare trading su oltre 10.000 mercati. Molto interessate è da notare come 101Investing vi offra una piattaforma multifunzionale ovvero la Meta Trader 4, una delle piattaforme di trading più amate del momento.

Oltre alla Meta Trader 4 è possibile utilizzare l’App mobile e la Web trader. Con l’App per dispositivi mobili potrete fare trading dal vostro cellulare in qualsiasi posto vi troviate, invece la Web trader non necessita di nessuna installazione ed è conforme sia a Chrome, Safari che Firefox.

Tutte le caratteristiche di 101Investing:

● Certificazione CySEC;

● Assenza di conto demo gratuito;

● Protocolli internazionali;

● Deposito minimo per accedere di 250€;

● Pagamenti rapidi e sicuri;

● Customer care attivo 24 ore su24;

● La piattaforma è gratuita;

● Ottima sezione formazione.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche che rendono interessante questo broker, di seguito uno sguardo alle certificazioni presenti in 101Investing.

Oltre che essere regolamentato dalla CySEC, 101Investing segure anche le direttive della MIFID.

I mercati di 101Investing

I mercati su cui potrete investire con 101Investing sono veramente molti, e sono i seguenti:

● Trading Forex;

● Trading sulle cripto valute;

● Trading azionario;

● Trading sugli Indici;

● Trading sui metalli;

● Trading sulle Materie prime.

Come avete potuto vedere sono veramente tanti i mercati presenti su 101Investing, ma ora entriamo nello specifico, iniziando dal Forex

Il Forex come ben sapete è il mercato delle valute, il mercato più veloce e che muove la maggior parte dei volumi. In 101Investing possiamo trovare oltre 40 coppie valutarie a zero commissioni.

Le cripto valute invece come ben sapete sono oggigiorno un asset molto interessante che ha affascinato moltissimi ragazzi e non solo, su 101Investing potrete trovare moltissime cripto valute, oltre 50, dalle più famose come il Bitcoin fino ad arrivare a Dogecoin.

Vogliamo porre l’attenzione anche sull’asset delle azioni, 101Investing ha voluto ampliare la sua offerta e inserire i migliori titoli azionari mondiali da poter tradare con i CFD.

Come avete visto dall'elenco puntato 101Ivnesting ha fatto una divisione tra metalli e materie prime.

Nei metalli troviamo: Argento, Oro, Palladio e Platino.

Di materie prime ne sono presenti ad oggi 17, come il Gas, il Caffe, il Grano ecc.

La sezione formazione

La formazione se si vuole fare trading online è molto importante, 101 Investing vi offre in modo gratuito una sezione formazione ben strutturata, dove potrete trovare veramente tanti argomenti interessanti e spiegati in modo semplice.

Come vi abbiamo anticipato la piattaforma utilizzabile con 101Investing è la Meta trader 4, nella sezione formazione c’è una parte dedicata a questa piattaforma. Inoltre sono presenti oltre 9 e-Book, i segnali di trading, il calendario degli utili e alcune esercitazioni.

Ti interessa 101Investing? Vuoi sapere come puoi iscriverti?

Tutto nel prossimo paragrafo.

Come registrarsi al broker

Partendo dal presupposto che 101Investing non ha conto demo ma per accedervi è necessario formulare una registrazione vera e propria accompagnata da un deposito. Di seguito tutte le informazioni.

La registrazione a 101Investing passo per passo:

Per registrati a 101Investing è necessario compilare un form, dove dovrete andare ad inserire le vostre generalità, una mail di riferimento, un contatto telefonico ed inserire una password.

Dato che non vi è la possibilità di fare pratica con il conto demo, 101Investing vi richiede una registrazione completa, dove sarà necessario caricare anche i documenti.

A quanto ammonta il deposito per accedere a 101Investing?

Il deposito minimo di 101Investing è di 250€, per poi passare a quello intermedio di 500€ fino ad arrivare a 10.000€. Il broker non permette di fare un deposito maggiore a 100.000.00€.

Per effettuare il deposito sarà necessario utilizzare le Carte di credito, il Bonifico bancario oppure i pagamenti elettronici.

Dopo aver fatto la registrazione potrete scegliere tra 4 tipologie di conti deposito:

● Conto Argento;

● Conto Oro;

● Conto Platino.

Oltre a questi vi è anche conto dedicato solo a traders islamici ed uno per i professionisti.

Certamente 101Investing con l’assenza di conto demo vuole porre una scrematura iniziale dei suoi utenti.