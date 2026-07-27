Finale, al Forte San Giovanni le colonne sonore del cinema riviste in chiave cameristica

Le grandi colonne sonore del cinema internazionale rivivono in una veste intima e acustica giovedì 30 luglio, alle 21.15, nella cornice storica del Forte San Giovanni. Il concerto "Oltre lo Schermo" segna il secondo appuntamento del Voxonus Festival, la rassegna itinerante che porta la musica dal vivo nei luoghi più significativi del patrimonio culturale ligure, realizzato in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria e inserito nel cartellone di Estate nei Castelli.

Sul palco il Crossover Trio, formazione composta da Claudio Gilio alla viola, Alberto Fantino alla fisarmonica e Maurizio Baudino alla chitarra, che proporrà un percorso tra alcune delle pagine più amate della musica da film. Il programma spazia dall'epica di "La mia Africa" di John Barry alla spiritualità di "The Mission" firmata Ennio Morricone, passando per l'adrenalina de "I Pirati dei Caraibi", fino a brani più raccolti come "Il Postino" di Luis Bacalov, "Schindler's List" di John Williams e le note senza tempo di "Nuovo Cinema Paradiso". Non mancherà un omaggio a Sergio Leone, con temi tratti da "Per un pugno di dollari", "C'era una volta il West" e "C'era una volta in America".

L'insolita formazione cameristica - viola, fisarmonica e chitarra - permette di rileggere questi brani celebri in chiave nuova, restituendo un dialogo sonoro intimo e lontano dalle sonorità orchestrali a cui il pubblico è abituato al cinema.

L'iniziativa gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria e della Fondazione De Mari, con il patrocinio della Regione Liguria. Il concerto è a ingresso gratuito.