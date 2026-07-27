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Cronaca | 27 luglio 2026, 18:09

I palloncini in cielo e le note di "Ovunque sarai" per l'ultimo abbraccio di Saronno ad Alessio Colletti

I funerali del 15enne morto tragicamente il 16 luglio al luna park di Spotorno. Un lungo applauso ha accolto il feretro sul sagrato, dove le amiche di Alessio hanno iniziato a intonare i versi della canzone di Irama

Un'immagine del funerale di Alessio Colletti (foto tratta da IlSaronno.it)

Un'immagine del funerale di Alessio Colletti (foto tratta da IlSaronno.it)

Un lungo applauso, il cielo riempito da decine di palloncini e le note di “Ovunque sarai” di Irama. Si è concluso così, sul sagrato della chiesa prepositurale della città, l’ultimo saluto ad Alessio Colletti, il quindicenne di Saronno morto dopo essere rimasto folgorato al luna park di Spotorno nella serata del 16 luglio.

Dopo la celebrazione funebre, la piazza è rimasta in silenzio. Poi sono state le amiche del ragazzo a rompere l’emozione intonando “Ovunque sarai”, il brano di Irama diventato il sottofondo di un addio vissuto da un’intera comunità. Tra i versi che hanno accompagnato il momento più intenso della cerimonia: “Ovunque sarai, ovunque io sarò, in ogni gesto io ti cercherò”.

Sul sagrato si sono ritrovate centinaia di persone. C’erano i compagni di squadra e gli allenatori delle società calcistiche in cui Alessio era cresciuto, rappresentanti delle istituzioni, amici di famiglia, conoscenti e tantissimi semplici cittadini che hanno voluto essere presenti per stringersi attorno ai genitori e ai familiari.

Al termine del canto è partito un lungo applauso, che ha avvolto il sagrato della prepositurale. Subito dopo sono stati liberati in cielo i palloncini, mentre amici e parenti si sono stretti in un commosso abbraccio. Un momento intenso, segnato dalle lacrime ma anche dall’affetto di una città che, ancora una volta, ha voluto dimostrare di essere vicina alla famiglia Colletti.

Il saluto sul sagrato ha chiuso una giornata di grande partecipazione, iniziata con il funerale nella chiesa gremita e proseguita all’esterno, dove il ricordo di Alessio è stato affidato alla musica, agli applausi e a quel lancio di palloncini che ha accompagnato l’ultimo viaggio del ragazzo.

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Sara Giudici da IlSaronno.it

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