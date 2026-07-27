Quiliano, i cinghiali colpiscono nell'orto sociale "Tutti giù per terra": "Le nostre galline non ci sono più"

I cinghiali colpiscono nell'orto sociale "Tutti giù per terra" di Contrada San Pietro a Quiliano.

"Non tutte le giornate nell'orto portano buone notizie. Stanotte i cinghiali sono entrati nell'area dell'orto, hanno sfondato il pollaio e, purtroppo, le nostre galline non ci sono più - spiegano dal progetto di inclusione sociale nell'ambito dell'agricoltura sociale rivolto a persone con disturbo dello spettro autistico e altre fragilità promosso dall'associazione Autismo Savona "Guardami negli occhi" - Fa male vedere i danni dopo tanto lavoro e tanta cura. Da oggi ci rimboccheremo le maniche per sistemare ciò che è stato distrutto e mettere nuovamente in sicurezza il pollaio. Sarà un lavoro impegnativo e speriamo che anche gli interventi necessari sulla recinzione possano essere realizzati al più presto".

"L'orto ci insegna ogni giorno che non tutto va come previsto. Ma ci insegna anche a ripartire, insieme" concludono.