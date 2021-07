Finale, entra in vigore il CUP: parte il censimento di dehors e spazi pubblicitari

Comincerà in questi giorni il censimento da parte dell'azienda Ica Srl per il rilievo di tutte le occupazioni di suolo pubblico e degli spazi pubblicitari nel territorio comunale di Finale.

A seguito della legge di Bilancio 2020 il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) e l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni dallo scorso 1 gennaio sono state sostituite dal Canone Unico Patrimoniale normato da due specifici regolamenti approvati il 30 novembre dello scorso anno che non solo stabiliscono le tariffe, in un regime non più tributario ma patrimoniale.

"Al momento non si tratta di nulla più che di un'indagine per costituire una vera e propria banca dati degli spazi pubblici concessi dal Comune alle varie attività sul suo territorio - spiega l'assessore al Bilancio, Franco De Sciora - ora partiremo con questi primi controlli, poi, nel rispetto della formulazione di questo nuovo canone, procederemo alla verifica del rispetto dei regolamenti con eventuali sanzioni".

"Questo censimento - continua l'assessore - sarà svolto dalla ditta Ica, che svolgeva già un servizio sulla verifica delle affissioni e concessionaria, secondo la possibilità data dal Cup, della gestione e riscossione del nuovo canone fino al 31 dicembre 2022, che agirà tramite propri delegati muniti di tesserino di riconoscimento".

I controlli di questi giorni terranno ovviamente conto degli ampliamenti concessi in ottica Covid19 e serviranno "da deterrente per tutte quelle attività che hanno magari esagerato con nuovi tavoli, per evitare che tutto possa trasformarsi in una jungla di dehors incontrollati" conclude l'assessore.