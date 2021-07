Raccolta differenziata a Cengio, Marazzo: "In tre anni percentuale scesa al 68%"

La raccolta differenziata accende il Consiglio comunale di Cengio. Il consigliere di minoranza Massimo Marazzo commenta: "Durante l'ultima seduta mi sono permesso di sottolineare come il sindaco Dotta e la sua amministrazione comunale, in questi tre anni, non abbiano saputo gestire il problema della raccolta dei rifiuti".

"Ho ricevuto risposte stizzite e commentini sottovoce con cui l'amministrazione in carica ha affermato di aver fatto il meglio possibile - prosegue - Purtroppo ancora una volta devo constatare che i fatti sottolineano quanto dicevo: quando nella scorsa amministrazione ho gestito io la raccolta dei rifiuti abbiamo sfiorato l'80% di differenziata (dato dei report dell'azienda che offre il servizio di raccolta), abbassando inoltre la tassa dei rifiuti".

"Dopo tre anni la nuova amministrazione ha fin da subito aumentato la tassa e ad oggi la percentuale di raccolta differenziata è già scesa al 68% circa, solo colpa dei cittadini e non dell'amministrazione? Basta girare per il paese per capire che non è così! I bidoni con mucchi di rifiuti attorno si vedono in quasi tutte le frazioni. Moltissimi i cassonetti che non hanno più la serratura e che nessuno ha provveduto a sostituire per garantire l'accesso controllato. L'unico criterio per poter incentivare una raccolta ben fatta".

"Quando i casi erano sporadici tutti noi concittadini abbiamo collaborato con singole segnalazioni, ma ora il problema è ormai sistemico. Sicuramente ci sarà chi si lamenterà di questo mio intervento e mi criticherà. Lascio allora che siano le immagini scattate ieri sera a rendere ragione della situazione reale".

"Molti compaesani speravano che con questa nuova amministrazione splendesse il sole, mentre invece siamo tornati indietro ai problemi di parecchi anni fa. Piuttosto abbiamo ottenuto l'inverno, speriamo presto che torni la primavera e le cose cambino sul serio" conclude Marazzo.