Raccolta differenziata a Cengio, Marazzo: "Le inesattezze sono contenute nella risposta della giunta Dotta"

"Ogni volta che qualcuno - da un consigliere comunale a un qualunque altro cittadino - riscontra carenze nell'operato dell’amministrazione comunale, il sindaco Dotta replica sempre e comunque che sono “sterili polemiche” e che sono state dette cose non vere. Purtroppo invece le inesattezze sono contenute nella risposta dell’amministrazione Dotta: è grave che dicano di non aver alzato le tasse fin dall'inizio del loro mandato quando già il 1 marzo del 2019 persino le locandine al di fuori delle edicole riportavano l’aumento del 10% della Tari decretato proprio dalla giunta Dotta". Questa la replica del consiglieri di minoranza Massimo Marazzo. "Astuto il giochino di confrontare i dati di raccolta di fine 2017 e quelli di fine 2018 per poter dire che la colpa è dell’amministrazione precedente (la classica scusa usata in Italia dalle giunte incapaci) tuttavia, anche tralasciando quel fatidico 2018 i dati sono chiari! Proviamo a chiedere ai cengesi con quale amministrazione abbiano percepito un clima più rilassato nei controlli e una minor chiarezza sul conferimento dei rifiuti: con l’amministrazione precedente (che in 2 anni migliorò la raccolta del 62% abbassando le tasse dell’8%) o con l’attuale amministrazione che, anche tralasciando il 2018, ha portato ad un peggioramento di minimo 6 punti percentuali a fronte di un aumento delle tasse del 10%?".

"La giunta poi mi invita a guardare i dati relativi agli altri comuni e non solo al nostro; il fatto è che tutti noi cittadini cengesi paghiamo le tasse di Cengio e chiediamo che a Cengio le cose vengano fatte per bene. Aveva senso guardare i dati degli altri comuni quando tra 2016 e 2017 il comune di Cengio migliora la sua raccolta di oltre il doppio rispetto al miglioramento degli altri comuni? In ogni caso ho presente i dati a cui la giunta si riferisce, spero però che il sindaco e la giunta accettino anche il mio invito di andare a vedere non solo qualche dato ma i cassonetti della spazzatura in giro per il paese che sono spesso strabordanti e rotti. Quelli sono i dati che i nostri compaesani hanno sotto gli occhi tutti i giorni come testimoniato dalle foto pubblicate che sono state scattate proprio solo lunedì scorso; quello scempio si commenta da solo e lascia poco spazio alle giustificazioni".