Assistenza domiciliare, Rossetti (Pd) ad Alisa: "Vigileremo che quanto dichiarato mezzo stampa venga mantenuto"

"Alisa, mezzo stampa, ci informa che i centri semiresidenziali che non aprono, o per gli utenti che non possono accedervi, manterranno gli interventi in remoto o a distanza. Ne prendiamo atto e speriamo che ci sia coerenza anche amministrativa e contabile a tale affermazione, perché la delibera dice testualmente: 'con l'interruzione degli interventi domiciliari e a distanza'", è la replica ad Alisa di Pippo Rossetti, consigliere regionale del Partito Democratico che ha sollevato la questione sulla delibera 253 dell'8 luglio 2021 nella quale di fatto Alisa parlava di interruzione del servizio di assistenza a domicilio per gli anziani.

"Da parte nostra, vigileremo che i servizi vengano effettivamente garantiti", conclude.