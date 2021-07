Borghetto S. Spirito, giro di vite contro il malcostume: ordinanza del sindaco Canepa

Una serie di norme per "la salvaguardia della qualità urbana e della vita, per il mantenimento della quiete pubblica, per la salvaguardia del patrimonio pubblico e privato" e i "comportamenti da adottare nel periodo estivo in aree pubbliche". È quanto disposto, attraverso un'ordinanza, dal sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

Nel dispositivo firmato dal primo cittadino viene espressamente stabilito il "divieto di circolare, sulla pubblica via e all’interno degli esercizi commerciali, a torso nudo o solo con il costume da bagno in tutto la cittadina, con la sola eccezione della fascia costiera del paese delimitata dal tracciato ferroviario; il divieto di abbandono di ogni tipo di rifiuto sulle spiagge libere con particolare riguardo a bottiglie di plastica e vetro e mozziconi di sigaretta; il divieto di fumo, anche in spazi aperti, nel caso non sussista un distanziamento sufficiente (almeno 5 mt.) per non arrecare danno, fastidio o pregiudizio a terzi con particolare riguardo a minori, gestanti, anziani e altre figure fragili; l'obbligo di raccolta delle deiezioni canine ovunque avvengano (pubblica via, parchi, aiuole, spiagge, ecc.). I proprietari hanno altresì l’obbligo di avere sempre con sé attrezzatura idonea alla loro raccolta".