Sorpresi nella notte a rubare nelle auto in sosta a Vadino (Albenga): guai per una coppia

Notte movimentata quella scorsa tra giovedì 15 e venerdì 16 luglio per i militari dell'Arma dei carabinieri in quel di Albenga, nella frazione di Vadino, dove già nei giorni scorsi erano stati segnalati episodi simili, ovvero furti e danneggiamenti alle auto in sosta.

A far scattare l'operazione è stata una segnalazione al 112 per due persone avvistate dapprima in atteggiamenti sospetti e poi intente a scassinare un'auto parcheggiata nella zona.

Alla chiamata hanno così prontamente risposto gli uomini in servizio presso la stazione di Ceriale e il comando ingauno che, una volta giunti sul posto, hanno sorpreso un uomo di 31 anni originario del Marocco all'opera con una Smart della quale aveva rotto il vetro, molto probabilmente con l'ausilio di una donna italiana di 37 anni.

Il giovane, alterato nei comportamenti probabilmente a causa dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, ha posto non poca resistenza all'arresto da parte dei carabinieri: per lui sono così scattate immediatamente le manette e nella mattina è stato processato per direttissima presso il Tribunale di Savona, il quale ha convalidato la custodia cautelare in carcere per le accuse di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

La donna invece, non sorpresa in flagranza, è stata denunciata.