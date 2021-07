Petsfestival, l’evento allpets più grande d’Italia riparte da Cremona!

Dopo la sosta forzata che a marzo del 2020 bloccò la macchina organizzativa già avviata, ritorna PETSFESTIVAL, il più grande evento allpet d’Italia dedicato agli animali da compagnia, agli amanti degli animali domestici e agli operatori del settore che sarà in calendario a Cremona Fiere il 16 e 17 ottobre 2021.

L’ottava edizione è stata decisa dopo aver ricevuto luce verde a più livelli e con la consapevolezza che un evento che richiama normalmente oltre 20.000 visitatori nei due giorni deve essere organizzato con un'attenzione speciale riguardo alle normative anticovid e alla sicurezza generale. Anche perciò lo spazio si divide fra l'area coperta del pad. 2 e gli spazi verdi all'aperto per un totale di oltre 20.000 mq. disponibili per tutte le necessità.

Il programma invece non ha risentito più di tanto della sosta forzata e anzi si ripresenta ai nastri di partenza con una serie di grandi iniziative, vediamone alcune: l'International Llama & Alpaca Show, che porterà a Cremona decine di splendidi Alpaca e Lama, impegnati in prove morfologico funzionali, valutazioni del pelo così apprezzato da risultare quasi anallergico, ma anche in prove di Agility. E poi lo spettacolo dell'acquariologia che ci tufferà nella magia del mondo sommerso e delle sue splendide creature, ma anche una esposizione felina, una esposizione canina, diversi raduni di razza e una mostra di conigli.

E senza dimenticare l'area riservata ai cani, le dimostrazioni di falconeria, lo sheepdog, l'area dedicata al verde, lo spazio per i pony e il battesimo della sella, e un'area food esterna all'ombra di imponenti piante verdi che incorniciano il padiglione.

E nell'ottica di un evento sempre più pet friendly e sempre più culturale quest'anno PETSFESTIVAL allestirà anche un book corner, un salotto dedicato ai libri che saranno presentati direttamente dagli autori intervistati da un moderatore.

Tante novità editoriali e un protagonista comune: gli animali. Urbani, inurbati, esotici, ma entrati a pieno titolo nelle nostre case, o semplicemente transitati nel corso dei secoli al seguito di viaggiatori e avventurieri anche famosi. In un'epoca in cui, purtroppo, su animali esotici ma anche nostrani, si è detto tanto e forse anche troppo, PETSFESTIVAL intende mettere i puntini sulle ì con un evento allpet tanto apprezzato da tutti: appassionati, neofiti, curiosi, famiglie e animali, sovente al seguito dei visitatori.

Per maggiori informazioni clicca qui: https://petsfestival.eu/info-visitatori/