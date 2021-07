Politica |

Savona 2021, le comunali partono a rilento: primi incontri pubblici di Schirru, Russo nei quartieri

Nei prossimi due lunedì la presentazione marca Lega e poi quella della coalizione. Il vicesindaco di Albissola Negro non si candiderà con il candidato primo cittadino del Pd, dei partiti di sinistra e riformisti

Entra nel vivo, seppur a rilento, la campagna elettorale per le elezioni comunali di Savona. Sul fronte centrodestra, fronte Lega, è previsto un incontro pubblico con la cittadinanza, organizzato per lunedì 19 luglio a Villa Cambiaso in via Torino a Savona per la presentazione del candidato sindaco Angelo Schirru con la presenza del segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi, i senatori Paolo Ripamonti e Francesco Bruzzone e la deputata Sara Foscolo. Gli esponenti del Carroccio savonese sono al lavoro per scegliere oltre ai candidati della lista per le amministrative anche il capolista e tra i papabili ci potrebbe essere l'assessore uscente allo sport Maurizio Scaramuzza. Una settimana dopo invece la coalizione di centrodestra ai Bagni Nettuno farà il punto con l'ex primario di Chirurgia dell'ospedale San Paolo di Savona ed interverranno il presidente della Regione Giovanni Toti, il coordinatore regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza, Matteo Rosso di Fratelli d'Italia, Rixi, Carlo Bagnasco di Forza Italia e Umberto Calcagno, Udc. Oltre ad una lista prettamente civica e a quella leghista, sicuramente alle prossime amministrative ne sarà presente una di marca Cambiamo con capolista Pietro Santi, una di Fratelli d'Italia e probabilmente in coalizione i forzisti e l'unione di centro. Il candidato sindaco del Pd, dei partiti di sinistra e dell'area riformista, Marco Russo, ha dato il via agli incontri sul territorio con un sopralluogo a La Rusca e già da qualche settimana pare abbia già ben chiara la composizione della sua lista più civica. Una probabilmente sarà proprio dedicata al Patto per Savona, poi spazio alla lista dem e sarà da stabilire se i partiti più spostati a sinistra si uniranno insieme. Intanto nel frattempo sono state smentite dal vicesindaco di Albissola Marina Nicoletta Negro, le voci che la davano come candidata con Russo: "Lo conosco dai tempi del consiglio provinciale, abbiamo lavorato insieme nel partito e faccio parte del laboratorio da sempre, ma non mi candido". Della stessa linea, la socialista sindaco uscente di Stella Marina Lombardi: "Qualcuno ha fatto girare questa cosa e me lo stanno chiedendo in tanti, ma non l'ho mai pensato" ha spiegato la prima cittadina che probabilmente potrebbe candidarsi come consigliere nella lista del suo assessore Roberto Cavicchini, candidato nel segno della continuità. Per il Movimento 5 Stelle del candidato Manuel Meles, continuano gli incontri che si svolgono ogni venerdì nella sede di via Pellico. Al lavoro anche i candidati primi cittadini Francesco Versace e Luca Aschei.

Luciano Parodi

