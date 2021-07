Savona, nella Pediatria del San Paolo inaugurazione ecografo donato dalla società EcoEridania

Lunedì 19 luglio alle ore 11 presso il reparto Pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona si terrà l'inaugurazione di un ecografo donato dalla società EcoEridania s.p.a all'Asl 2.

Si tratta di una donazione di grandissima importanza per la struttura complessa di pediatria e neonatologia e quindi per l’utenza tutta. Un sistema della ditta Esaote in grado di supportare tutti i tipi di scansione: convex, microconvex, lineari, phased array elettroniche, volumetriche e sonde Doppler.

Tale apparecchio consentirà l’esecuzione di ecografie transfontanellare (cerebrale) neonatale, fondamentale per i neonati prematuri e/o con dubbia patologia neurologica. Inoltre, permetterà di eseguire sia ecocardiografie ai neonati e ai bambini, sia ecografie pediatriche fast track in regime di pronto soccorso.