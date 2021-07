Albissola, riapre dopo settimane di attesa la spiaggia della Madonnetta (FOTO)

Dopo settimane di attesa da parte dei savonesi e albissolesi ha riaperto questa mattina la spiaggia della Madonnetta al confine tra i comuni di Albissola Marina e Savona.



Steward al lavoro per consegnare i biglietti all'ingresso, nuova scalinata e spiaggia con vista scoglio che ha visto i primi cittadini ritornare sul litorale tanto amato.



L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale lo scorso 4 giugno aveva firmato l'ordinanza di interdizione per 30 giorni dell’accesso alla spiaggia in prossimità delle sponde destra e sinistra di Rio Termine fino alla conclusione degli interventi di abbattimento della struttura e di allontanamento dei materiali di risulta.



La spiaggia era stata particolarmente colpita dalla mareggiata del 2018 così come il fabbricato degli ex bagni che è stato abbattuto dalle ruspe.



I gruppi a sostegno della Margonara insieme al Difensore Civico Francesco Lalla nelle settimane scorse avevano scritto una lettera ai comuni di Albissola e Savona e all'Autorità Portuale per richiedere "nelle operazioni di demolizione, di salvaguardare l'arenile antistante, isolando i rifiuti stessi prodotti dall'attività in progetto, dalla spiaggia con misure gestionali/operative specifiche e/o con utilizzo di eventuali protezioni (teli o similari). Si chiede, al termine dei lavori, una verifica dello stato di pulizia dell'arenile al fine di escludere eventuale presenza di residui/ rifiuti che possano rappresentare eventualmente anche un rischio per gli avventori della spiaggia (residui di ferro arrugginito, chiodi etc)".