Cengio, scontro sulla raccolta differenziata. La giunta Dotta replica: "Il consigliere Marazzo dice cose inesatte"

L'amministrazione comunale di Cengio replica al consigliere di minoranza Massimo Marazzo. Oggetto del contendere? La raccolta differenziata nel comune valbormidese. Nei giorni scorsi in una nota inviata alla nostra redazione (LEGGI ARTICOLO), il consigliere Marazzo aveva criticato aspramente l'amministrazione Dotta.

"Siamo convinti che le polemiche sterili (come il riferimento a presunte “risposte stizzite e commentini sottovoce”) siano tanto inutili quanto controproducenti, soprattutto se suffragate da informazioni non vere o peggio ancora distorte" replicano dall'amministrazione Dotta.

"Concordiamo sicuramente con il consigliere Marazzo in merito all’importanza dell’argomento della raccolta dei rifiuti. Si tratta di un problema attuale che riguarda tutti i comuni e tutte le amministrazioni e pertanto lo rassicuriamo sul fatto che venga da noi tenuto in massima considerazione. Tuttavia, troviamo doveroso puntualizzare quanto segue: non c’è nessun fondamento di verità nella dichiarazione, fatta dal consigliere Marazzo riguardo il fatto che la nostra amministrazione abbia fin da subito aumentato la tassa sui rifiuti".

"Le tariffe fissate sono rimaste invariate e le eventuali variazioni sono solo relative ad adeguamenti richiesti da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), che nulla hanno a che vedere con presunti aumenti voluti dall’attuale maggioranza".

"Per quanto riguarda le percentuali vorremmo sottolineare che nel 2017, anno in cui è iniziata la raccolta differenziata nel nostro comune, la percentuale RD fu effettivamente del 79% ma che già nel 2018, un periodo in cui era ancora il consigliere Marazzo a gestire la raccolta (noi entrammo in amministrazione a giugno), il dato scese di ben il 4,1%... a meno che non voglia far gravare esclusivamente su di noi anche questo dato negativo, lo invitiamo pertanto a rileggere bene i dati pubblicati da Legambiente, SAT Servizi Ambientali Territoriali e Regione Liguria, non solo per il comune di Cengio".

"Per quanto riguarda infine la questione “serrature” ricordiamo che purtroppo, con l’usura dei cassonetti, posizionati nel 2017 con affidamento del servizio a SAT Spa, si sono verificate e si verificheranno ancora delle rotture che verranno riparate come è sempre stato anche nel recente passato, ma possiamo altresì affermare, confrontando i dati di tendenza anche di altri comuni, che il peggioramento delle percentuali di RD non è riconducibile a questa problematica (che va comunque risolta), poiché l’accesso controllato dalle serrature non è, come sostiene il consigliere Marazzo, l'unico criterio per poter incentivare una raccolta ben fatta” (vedasi infatti l’abbandono di rifiuti fuori dei cassonetti)".

"Il vero incentivo a una corretta raccolta dei rifiuti è semmai l’attenzione di tutti i cittadini e il rispetto delle regole, altrimenti l’alternativa può essere solo il passaggio alla 'raccolta porta a porta” che è comunque il sistema adottato dai comuni che risultano essere più virtuosi, ma con oneri e complessità ben maggiori a carico degli utenti" conclude l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Dotta.