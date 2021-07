Cisano sul Neva, torna la "Musica in Piazza" il 21 e 22 luglio

Prosegue a Cisano sul Neva, in piazza Gollo, la rassegna “Musica in Piazza”, organizzata dal comune di Cisano Sul Neva, giunta alla 2° edizione che, quest’anno, ha preso il via con un’anteprima a giugno, in occasione della “Festa Internazionale della Musica” e proseguirà fino a martedì 7 settembre, tutti i martedì e giovedì.

Domani e giovedì 22 luglio, alle ore 20.30, a intrattenere la clientela delle attività di ristorazione che, grazie alla concessione gratuita del suolo pubblico da parte dell’amministrazione Niero per il secondo anno consecutivo, hanno potuto ampliare i propri dehor, trasformando la piazza in un grande ristorante all’aperto, saranno rispettivamente i “Lambertz” e “Aqustic Duo”.

Domani sera, il repertorio dei “Lambertz” spazierà dai più grandi successi dei Pink Floyd a quelli di David Bowie, dai Red Hot Chili Peppers a Ben Harper fino a Lenny Kraviz e Bob Dylan. La band è formata da Paolo Muzzurru al basso, Cristian Duncan Aicardi alle chitarre, Marco Garofalo alla batteria e Ale Lamberti voce e chitarre.

La rassegna proseguirà giovedì 22 luglio, sempre alle ore 20.30, con “Aqustic Duo” nato nel 2005 e formato da Roberto Ferrua e Paolo Michelis, due albenganesi appassionati di musica e con una buona dose di esperienza grazie alle tante collaborazioni con musicisti locali e band. Vasto il repertorio che spazia dai più grandi successi di artisti italiani da Edoardo Bennato a Francesco De Gregori, da Ivan Graziani a Ligabue e internazionali da Eric Clapton ai Marron 5.

Purtroppo la pioggia di giovedì scorso ha impedito alla rockband genovese “Fingerlips” si esibirsi nonostante i ripetuti tentativi di montare gli strumenti nei rari momenti in cui il meteo lo ha concesso. L’appuntamento è rinviato a martedì 7 settembre, sempre a Cisano in piazza Gollo.