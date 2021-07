Varazze, torna dal 24 luglio il "Jazz Festival" con la sua seconda edizione

«Quello che si svolgerà il 24 e 25 luglio e il 14 agosto, sarà la seconda edizione del “Varazze Jazz Festival”, questa volta in forma del tutto inedita, a partire dalle location dei concerti. Non soltanto sul Molo Marinai d’Italia, ma anche a contatto con la natura, in luoghi inusuali quali la Madonna della Guardia e il Santuario della Croce di Castagnabuona» annuncia l’assessore al turismo del Comune di Varazze, Bettina Bolla.

Lo scorso anno il Varazze Jazz Festival ha avuto in calendario, a causa delle norme per la diffusione del Covid, soltanto due date, ma è proprio la consolidata partnership con il "Lousiana Jazz Club" e la DeMart a rendere ora possibile la creazione di un vero e proprio cartellone, con ben quattro appuntamenti concentrati nel fine settimana il 24 (ore 7 e 21), 25 luglio (ore 21) e il 14 agosto (ore 6.30).

Si parte di buon’ora sabato 24 luglio con il jazz al Santuario della Croce di Castagnabuona con la combinazione di trekking e musica. Tra mulattiere e muretti a secco si salirà, accompagnati dalle guide del Parco del Beigua Global Unesco Geopark, verso il santuario per assistere al concerto di musica jazz, del “Stefano Riggi Trio”, di grande impatto che incrocia la dimensione acustica con le sonorità elettriche tipiche del funk, contemplando il panorama aperto sul mare. Il ritrovo sarà alle ore 7 presso la stazione ferroviaria. L’iniziativa è completamente gratuita, con prenotazione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 12: su parco del beigua.it. Per informazioni: telefonare al numero 393.9896251.

Il trio è composto da Stefano Riggi alla batteria, Dino Cerruti al contrabbasso e Leonardo Saracino al basso elettrico. Stefano Riggi vanta numerose collaborazioni con alcuni tra i più prestigiosi artisti italiani ed esteri, tra i quali Louie Bellson, Jimmy Cobb, Billy Harper, Tom Kirkpatrick, Andrea Pozza, Riccardo Zegna, Rossano Sportiello, Pietro Leveratto, Claudio Capurro, Aldo Zunino, Luciano Milanese, Alfred Kramer, Sandro Gibellini, Alessio Menconi, Giampaolo Casati, Luca Begonia, Carlo Atti, Danila Satragno. Dal 2005 è docente di sax presso la scuola del "Louisiana Jazz Club" a Genova e presso il "Centro Jazz Torino".

La sera il Molo Marinai d’Italia sarà invaso dalle note jazz del famosissimo Scott Hamilton Quartet: Scott Hamilton al sax, Palo Birro al Pianoforte, Aldo Zunino al contrabbasso e Alfred Kramer alla batteria.

Hamilton è considerato uno dei migliori sassofonisti al mondo nel suo genere – il jazz mainstream – ha avuto la fortuna di imparare la musica assorbendo direttamente la lezione dai maestri leggendari che lo hanno tenuto a battesimo a New York negli anni Settanta e oggi è considerato uno dei pochi musicisti portavoce della tradizione del sax tenore nel jazz, in linea con lo stile di grandi come Ben Webster, Coleman Hawkins, Zoot Sims e Don Byas. Interprete di una musica elegante, basata su un impeccabile fraseggio. Musicista di grande talento, a soli trent’anni anni è stato chiamato alla corte di Benny Goodman, oltre ad aver iniziato presto a incidere album con la prestigiosa etichetta discografica Concord Records come membro della Concord Jazz All Stars, e ad oggi ha più di trenta album pubblicati a suo nome.

Il 25 luglio, sempre sul Molo Marinai D’Italia, sarà il turno del “Reflection Trio” featuring Ellade Bandini, una leggenda vivente del batterismo in Italia, ha suonato in circa 600 dischi di musica italiana e vanta collaborazioni con leggende della musica come Guccini, De André, Mina e Celentano Alla chitarra ci sarà Lorenzo Spinozzi e al contrabbasso il varazzino Dino Cerruti.

Il 14 agosto ritorna l’abbinamento jazz e scoperta del territorio con le guide del Parco del Beigua. L’evento partirà alle 6:30 presso il Comune di Varazze e avrà le stesse modalità di prenotazione dell’evento del 24 Luglio. Una volta arrivati al Santuario della Madonna della Guardia, uno dei punti più panoramici della nostra Città, si svolgerà il concerto dell’ Exploration Trio. Alberto Mandarini alla tromba, Dino Cerruti al Contrabbasso, e Rodolfo Cervetto alla batteria.

Da una collaborazione decennale nasce l’idea del trio che miscela la dimensione acustica del Jazz con le sonorità tipiche del pop e la sperimentazione elettronica, la tradizione con l’avanguardia jazzistica. Partendo dalla loro esperienza maturata in molti campi musicali, Alberto Mandarini, Dino Cerruti e Rodolfo Cervetto vi condurranno, attraverso l’esecuzione degli standar jazzistici, in un percorso di pura creatività utilizzando anche moduli sonori generati in tempo reale grazie all’utilizzo dell’ elettronica.

«Siamo contenti che la Città di Varazze ospiti questo genere di manifestazioni – interviene il Vicesindaco Luigi Pierfederici – che uniscono alla scoperta del territorio la grande musica di interpreti conosciuti a livello mondiale. Iniziative, peraltro mai interrotte nonostante l’emergenza Covid, per far sentire la vicinanza dell’amministrazione al mondo dello spettacolo che merita di andare avanti sempre facendo attenzione al rispetto delle regole» conclude il Vicesindaco.