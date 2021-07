Alassio, dal 21 al 25 luglio doppia emozione con "La belle vie"

Arriva finalmente ad Alassio "La belle vie", la novità dell’estate, uno spettacolo ed un nome che interpretano la riapertura alla vita, la ripartenza degli spettacoli dal vivo e in presenza. Applaudita a Cherasco e Loano, la terza produzione della più grande compagnia europea di circo contemporaneo, Le Cirque World’s Top Performers, approda al Porto “Luca Ferrari”, da mercoledì 21 a domenica 25 luglio.

Un evento che ha il patrocinio del Comune, la collaborazione della Marina di Alassio e della Capitaneria di Porto. E’ la terza tappa del tour estivo che, dopo Alassio, toccherà anche Sanremo e Lignano Sabbiadoro.

Gianpiero Garelli, fondatore e ideatore di Le Cirque WTP: “Siamo grati a quanti ci sono già venuti a vedere e siamo impazienti di accogliere il pubblico di Alassio. Per noi è un’emozione doppia, perché dopo tanto tempo rivediamo alcuni dei nostri artisti sotto i riflettori per ammirarli in ciò che di formidabile sanno fare, e poi ritroviamo il pubblico, gli applausi e il piacere di stare tutti insieme per qualche ora.”

La belle vie accoglie il pubblico dalle 21,30 in un’atmosfera elegante, con arredi che richiamano un ambiente Lounge, tra divanetti e pouf di colore bianco e un servizio bar di grande qualità per la degustazione di drink. Tutto è allestito all’interno della tensostruttura a forma di chapiteau.

La belle vie, di cui fanno parte anche i momenti che precedono e seguono lo show, va in scena in un ambiente intimo e raffinato. E’ una produzione che, alle arti circensi, unisce cabaret, musica e danza, e la cui direzione artistica è firmata da Onofrio Colucci. E’ un’occasione per vedere da vicino artisti di fama internazionale, provenienti dal Cirque du Soleil e dal Nouveau Cirque mondiale.

Il music design, prima e dopo ogni show, è realizzato da MC2-Radio Monte Carlo 2.

Per il numero limitato di posti disponibili, a causa delle regole sanitarie, l’ingresso è consentito ad un massimo di 100 persone per ogni rappresentazione.

Il programma:

SHOW in AFTERDINNER dalle ore 21.30 alle ore 24.

Prevendite presso Casa del Disco, Via Vittorio Veneto 70, Alassio - Tel. 0182.640479

oppure online su www.ticketone.it

Info sul sito www.lecirquewtp.it – Mail production@lecirquewtp.it

LA BELLE VIE Tour - ESTATE 2021

dal 9 all’11 LUGLIO

CHERASCO (Piazzale degli Alpini) - Prevendita locale: direttamente presso la biglietteria della tenda

dal 14 al 18 LUGLIO

LOANO (Porto Marina di Loano) - Prevendita locale: Proloco Marina di Loano - Tel. 019.675445

dal 21 al 25 LUGLIO

ALASSIO (Porto Marina di Alassio) - Prevendita locale: Casa del Disco, Via Vittorio Veneto 70, Alassio - Tel. 0182.640479

dal 28 LUGLIO al 8 AGOSTO

SANREMO (Roof 1 Teatro Ariston) - Prevendita locale: Teatro Ariston - Tel. 0184.506060

dall’11 al 22 AGOSTO

LIGNANO SABBIADORO (Spiaggia 10) - Prevendita online TICKETONE

Si ringraziano per la collaborazione: BALADIN - BORDIGA1888 - BUNET- MC2-RADIO MONTE CARLO 2 - MAC COSMETICS - PASQUALINI CAFFÉ - TESI SQUARE