Bastia d'Albenga punta a rifarsi il look: presentato un progetto di riqualificazione per il bando della Fondazione San Paolo

Migliorare il volto di Bastia attraverso diversi obbiettivi nell'ambito della riqualificazione urbana non solo per ampliare l'offerta turistica di tutta la cittadina albenganese, ma anche per rispondere alle esigenze della frazione.

Questo l'intento dell'Amministrazione comunale ingauna che ha deciso di partecipare al bando della Fondazione Compagnia di San Paolo denominato “Prospettive urbane – Studi di fattibilità per la rigenerazione urbana” che prevede il finanziamento, fino ad una massimo di 50mila euro, per la realizzazione di studi di fattibilità per la rigenerazione di aree ed edifici in stato di abbandono, con particolare attenzione a zone periferiche in cui venga realizzato un progetto che possa far fronte sia alla necessità di alloggi da destinare alle famiglie meno abbienti, a prezzi di locazione calmierati, sia alla riqualificazione green del territorio, sia allo sviluppo di iniziative che incentivino una mobilità sostenibile.

La proposta progettuale denominata “Bastia in circolo” si prefigge il raggiungimento di diversi obiettivi: dalla ristrutturazione dell'ex scuola elementare e della struttura scolastica attualmente in uso, fino al restauro della pavimentazione di vie, piazze e "creuze" del centro storico, passando per la realizzazione di una pista ciclabile e percorsi pedonali per il raggiungimento dei sentieri per attività legate all’outdoor ma anche la riqualificazione del "Massabò" e senza dimenticare uno sguardo all'ecosostenibilità con l'installazione di colonnine di ricarica autoveicoli ed e-bike collegate al sistema di pannelli fotovoltaici che saranno installati sugli edifici in ristrutturazione.

"I vari obiettivi che abbiamo inserito nel progetto sono stati evidenziati dai cittadini di Bastia in più occasioni - sottolinea la consigliera delegata alla frazione, Camilla Vio - Le poche risorse dell’ente non permettono, in autonomia, di intervenire tempestivamente su tutte le richieste che vengono presentate dai cittadini, ma laddove possibile si trovano altre strategie per rispondere alle problematiche del territorio".

Questo bando può quindi essere, aggiunge la consigliere, "una grande opportunità, non solo per la frazione, ma per tutta la città che vedrà un ampliamento dell’offerta per il turismo outdoor".

"Inoltre, la ristrutturazione dell’ex scuola permetterà di realizzare al pian terreno un ampio spazio a disposizione delle realtà associative e dei cittadini della Frazione" conclude la consigliere Vio.

Il progetto presentato si chiamerà "Bastia in circolo" "in quanto luogo di incontro, ma anche intenso come percorso e circuito, come cerchio di persone che insieme si prendono cura dei bisogni del territorio e dei suoi abitanti" spiega l'assessore alle Politiche Sociali, Marta Gaia.

"Il secondo piano dell’ex scuola verrà destinato alla realizzazione di due alloggi di edilizia residenziale sociale per giovani coppie in difficoltà economica - prosegue l'assessore Gaia - La necessità di abitazione in locazione a prezzo calmierato è una problematica sempre più emergente a fronte di affitti poco accessibili a coloro che, pur con minime entrate, non hanno le capacità economiche per accedere al mercato ordinario".

"L’accesso a questo bando, oltre a premetterci la realizzazione di uno studio di fattibilità, accompagnerebbe l’Ente alla partecipazione a successivi bandi che potrebbero finanziare per lotti tutto il Progetto - aggiunge ancora - Ringrazio la Consigliera Camilla Vio, che vivendo e conoscendo la realtà di Bastia, ha dato un grande contributo nel focalizzare le esigenze più rilevanti e l’Ufficio lavori pubblici per il supporto tecnico. Ben consapevoli che una progettazione di questa portata traguarda i prossimi anni, ci auguriamo che il lavoro portato avanti dall’amministrazione e dagli uffici permetta di accedere al finanziamento".

Il sindaco Riccardo Tomatis conclude: “È importante per l’amministrazione cogliere tutte le opportunità che permettono di realizzare progetti perché, solo in questo modo, è possibile accedere a ulteriori finanziamenti indispensabili per realizzare opere in particolare su aree di valorizzazione urbanistica”.

L’elenco degli Enti destinatari di contributo sarà pubblicato entro il mese di settembre 2021. In caso di accesso al finanziamento lo studio di fattibilità dovrà essere redatto e restituito alla Compagnia di San Paolo entro il 15 gennaio 2022.