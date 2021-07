Coronavirus: 76 i nuovi positivi in Liguria, 17 nel savonese

Cresce anche oggi il numero dei nuovi positivi, nella nostra regione e, secondo i ben informati potremmo essere già di fronte all’effetto ‘festeggiamenti’ in occasione degli Europei di calcio, quando i tifosi della nazionale sono scesi in piazza. Ma attenzione, perché pur aumentando i contagiati cala, seppur di poco, il tasso di positività.

Sono infatti 76 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.585 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 3.350 antigenici rapidi), uno ogni 47,17 pari al 2,11%. Nella nostra provincia sono 17 i contagiati, rispetto ai 16 dell'imperiese, i 26 di Genova e i 14 di Spezia.

Buone notizie dagli ospedali, dove calano i ricoverati. Purtroppo però c'è da registrare un morto, un 81enne deceduto il 17 luglio al San Paolo di Savona.

Ecco i dati nel dettaglio:

Tamponi processati con test molecolare: 1.423.274 (+3.586)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 429.179 (+3.350)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.996 (+76)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.604 (+48)

Casi per provincia di residenza

Imperia 111 (+12)

Savona 164 (+15)

Genova 893 (+9)

La Spezia 265 (+4)

Residenti fuori regione o estero 48 (+2)

Altro o in fase di verifica 123 (+6)

Totale 1.604 (+48)

Ospedalizzati: 19 (-1); 6 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 1 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 5 (+1) nessuno in terapia intensiva

San Martino - 7 (+1); 6 (+2) in terapia intensiva

Galliera - 5 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 1 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 0 (-1); nessuno (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 390 (+35)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 98.035 (+27)

Deceduti: 4.357 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 62 (+24)

Asl 2 - 44 (+7)

Asl 3 - 215 (+39)

Asl 4 - 28 (-)

Asl 5 - 140 (-4)

Totale - 489 (+76)

Dati vaccinazioni 20/07/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.739.807

Somministrati: 1.545.190

Percentuale: 89%