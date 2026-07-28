Savona, incidente con feriti e omissione di soccorso: tunisino irregolare aggredisce gli agenti e finisce al CPR

Continua l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Savona finalizzata all’allontanamento dalla provincia di soggetti extracomunitari non in regola con le norme sul permesso di soggiorno e, quindi, non legittimati a permanere sul territorio nazionale.

In particolare, un trentatreenne di nazionalità tunisina, a seguito di un incidente stradale con feriti e della successiva omissione di soccorso, per il quale era intervenuta la Polizia Locale di Savona, è stato accompagnato dagli stessi operatori presso la Questura per gli accertamenti sulla regolarità della sua posizione in merito al soggiorno in Italia.

I poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Savona hanno accertato la sua condizione di irregolarità: l’uomo, infatti, risultava pregiudicato ed era già destinatario di un’espulsione emessa dal Tribunale di Genova – Ufficio Esecuzioni Penali, quale misura sostitutiva di un residuo di pena detentiva da scontare.

Durante gli accertamenti, lo straniero, nel tentativo di sottrarsi all’esecuzione dell’espulsione, si è scagliato contro gli agenti che lo stavano vigilando, cercando anche di ingoiare un accendino e danneggiando numerosi oggetti presenti nell’ufficio di Polizia. La situazione ha reso necessario il suo arresto per resistenza a pubblico ufficiale e la denuncia per violenza, minaccia e danneggiamento.

Al termine dell’attività, il cittadino tunisino è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, al termine del giudizio direttissimo, ha concesso il nulla osta all’espulsione.

In esecuzione di tali disposizioni, lo straniero irregolare è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano, in attesa del trasferimento con volo diretto in Tunisia.