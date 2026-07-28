Alassio, perde il controllo della moto e cade a terra: centauro trasportato al Santa Corona

Un uomo è rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale avvenuto in via Francesco Maria Giancardi ad Alassio. Secondo quanto ricostruito, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada, finendo rovinosamente sull’asfalto.

L’allarme è scattato immediatamente e la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto i soccorritori della Croce Bianca di Albenga, sezione di Villanova, insieme all’automedica e alle forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Il centauro, cosciente, ha riportato alcune escoriazioni e un trauma alla schiena. Dopo le prime cure sul posto è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ulteriori accertamenti.