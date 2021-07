Savona, scoppia una gomma dell'autubus in corso Vittorio Veneto: danneggiata un'auto parcheggiata (FOTO)

Scoppia una gomma anteriore dell'autobus e viene danneggiata, per via dello spostamento d'aria, un'auto parcheggiata.

L'incidente che ha visto coinvolto un mezzo Tpl della linea 40/ Finalborgo-stazione Savona è avvenuto questo pomeriggio nel comune capoluogo in corso Vittorio Veneto.

Tanta la paura per l'imponente scoppio tra i circa 50 passeggeri presenti a bordo ma fortunatamente non si sono registrati feriti nonostante l'esplosione abbia divelto il paraurti di un veicolo in sosta.