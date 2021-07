Ceriale, successo per l'incontro organizzato dal Circolo Italia-Cuba: si è parlato dell'attuale situazione cubana (FOTO)

La segretaria del circolo imperiese Idalmis Lawrence ha parlato dell'attuale situazione cubana e per l'occasione sono intervenuti in collegamento via WhatsApp anche la giornalista Aleida Godinez assieme a Marcelino Guerra per raccontare quello che sta succedendo negli ultimi giorni sul territorio dello Stato insulare caraibico: da domenica scorsa sono infatti in corso proteste di piazza, dall'Avana a Santiago, a causa della durissima crisi economica.