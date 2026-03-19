Finale, tornano le uova di Pasqua AIL: distribuzione e banchetti nel fine settimana

A Finale Ligure torna la tradizionale manifestazione a sostegno di AIL con la distribuzione delle Uova di Pasqua 2026. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione “M.C. Ghione Daniele”.
Le uova solidali saranno disponibili in diverse attività di Finale: Centro chiavi ai 4 Canti; Ferramenta 4 Canti; Gioielleria Bragagni Valter; Ottica Ottobelli; Manu Finalborgo; Bar Vela (davanti alla caserma CC); La Bottega del Pedro; Petit Chou .
Sabato 21 e domenica 22 marzo, inoltre, i volontari saranno presenti davanti al Comune, in via Pertica, dalle 10 alle 18, per la distribuzione diretta.