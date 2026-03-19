Al Museo dell’Arte Vetraria Altarese la presentazione del libro sui cammini tra Liguria e Piemonte

Venerdì 27 marzo, alle ore 20:45, nella splendida cornice del Museo dell’Arte Vetraria Altarese si terrà la presentazione della pubblicazione “Pellegrini e pellegrinaggi – Chiese e santuari, ospedali e ponti, tra Liguria e Piemonte”.

Protagonista della serata sarà l’autore Carmelo Prestipino, che interverrà come relatore illustrando i contenuti dell’opera, dedicata alla ricostruzione dei “cammini” privilegiati dai pellegrini in viaggio per la Terrasanta, Roma e San Giacomo di Compostela.

Sulle tracce documentarie e architettoniche rimaste verranno in luce hospitali medievali, chiese-hospitali e la loro gestione in un cammino che spazia tra Albenga e Ormea, Savona e Ceva, Voltri e Gavi.

Una seconda parte tratterà dei “pellegrinaggi brevi” ai santuari locali, mete di flussi processionali nei sec XVII- XX ed approfondirà il percorso che da Savona, attraverso Altare e Carcare, conduceva verso le Alpi in direzione Santiago, con la riscoperta di testimonianze poco note al territorio.

L’opera si distingue non solo per il suo valore storico, ma anche per la sua attualità come strumento di promozione del territorio, proponendosi come guida per appassionati di trekking e cicloturismo, coniugando conoscenza e valorizzazione dei luoghi.

Vi aspettiamo numerosi per un appuntamento che unisce storia, cultura e valorizzazione locale.