Precisione, Passione e Squadra: nel savonese ritornano i Campionati di Disegno Tecnico

La provincia di Savona si prepara a vivere la II edizione del Campionato Nazionale di Disegno Tecnico, un’iniziativa che quest'anno segna un record di partecipazione straordinario e si arricchisce di una collaborazione d'eccezione.

L'Istituto Comprensivo Spotorno-Quiliano, nel ruolo di capofila coordinato dal prof. Massimo Frumento, ha messo in moto una macchina organizzativa imponente. I numeri parlano chiaro: sono 642 gli studenti delle classi prime che si metteranno alla prova, un esercito di giovani disegnatori provenienti da una rete di comuni che si estende da ponente a levante, includendo Alassio, Andora, Cairo Montenotte, Cengio, Dego, Millesimo, Calizzano, Valleggia, Varazze, Spotorno, Noli, Quiliano e Savona 2.

Un partner d'eccezione: Infineum a fianco dei giovani

La grande novità di questa edizione è il legame sempre più stretto tra scuola e territorio. Il Campionato ha infatti ottenuto il prestigioso sostegno di Infineum, l’azienda leader del settore chimico profondamente radicata nel savonese. La sponsorizzazione di una realtà industriale così importante sottolinea il valore educativo della manifestazione: investire oggi sulla precisione e sul rigore tecnico dei ragazzi significa coltivare i talenti che domani potrebbero guidare l'innovazione tecnologica della nostra provincia.

La scalata verso la vittoria: le tre fasi

Il percorso dei campionati è strutturato come una vera e propria scalata verso l'eccellenza, divisa in tre momenti cruciali:

- Eliminatoria di Classe: il primo confronto, dove verranno selezionati i primi 5 classificati (più eventuali pari merito) di ogni classe.

- Eliminatoria di Istituto: la sfida si alza di livello. I migliori delle classi si ritrovano per decretare i finalisti del proprio Istituto, misurandosi con costruzioni geometriche inscritte in circonferenze.

- La Finale Provinciale: il culmine della manifestazione. Il prossimo 13 maggio 2026, i campioni di ogni scuola convergeranno presso l'I.C. Spotorno-Quiliano (o altre sedi designate) per l'atto finale. Sarà un pomeriggio di adrenalina e precisione pura per decretare il podio provinciale.

Più di una gara: un investimento sul domani

L'iniziativa, ideata originariamente dal Prof. Fabio Macchia ad Alatri e giunta a livello nazionale alla sua undicesima edizione, mira a valorizzare una disciplina fondamentale.

"L'obiettivo è il potenziamento delle competenze attraverso una sana competizione," spiegano gli organizzatori. "Il disegno tecnico non è solo materia scolastica, ma la base per i futuri cittadini, tecnici e ingegneri."

La valutazione non lascerà nulla al caso: i giurati analizzeranno la correttezza delle costruzioni, la qualità delle linee (fini e grosse), il rispetto delle misure e, non ultima, la pulizia e centralità del foglio. Un esercizio di rigore che premia l'impegno costante.

Vedere così tanti comuni — dalla Val Bormida alla costa — partecipare uniti sotto l'egida della geometria è il segnale di una scuola viva. Il messaggio sulle magliette dei ragazzi è chiaro: "Vincere è un gioco di squadra". E con il supporto di partner come Infineum, la squadra savonese è più forte che mai.

Appuntamento dunque al 13 maggio: che vinca il tratto più preciso!