“Cartoline da Milena Milani”, un anno di eventi per rileggere l’iconica artista

Nasce a Savona la rassegna “Cartoline da Milena Milani – Incontri d’Arte della Fondazione MMCC”, promossa dalla Fondazione MMCC e curata da Michela Savaia, con i ringraziamenti del presidente Silvio Riolfo Marengo. Un progetto articolato che si propone di offrire una rilettura multidisciplinare dell’opera di Milena Milani attraverso conferenze, mostre tematiche e momenti di approfondimento, coinvolgendo studiosi, curatori, artisti e scrittori chiamati a condividere prospettive differenti sul suo percorso artistico e letterario.

L’iniziativa intende mettere in dialogo arti visive, scrittura, memoria e identità cittadina, restituendo la complessità di una figura centrale della cultura del Novecento, profondamente legata alla città di Savona. Proprio la ricchezza della produzione culturale di Milena Milani ha reso evidente la necessità di un lavoro di valorizzazione strutturato e continuativo. Per questo la rassegna è stata concepita come un progetto annuale, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza pubblica del suo ruolo culturale e di restituire alla città una protagonista della propria storia, promuovendone la memoria in modo sistematico e accessibile.

Il calendario si svilupperà attraverso sette incontri distribuiti nel corso dell’anno, caratterizzati da interventi di relatori, artisti, curatori d’arte e scrittori che analizzeranno la figura e l’opera di Milena Milani da punti di vista diversi.

“Savona deve molto a Milena Milani - spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Savona, Nicoletta Negro - non solo per ciò che ha rappresentato come esempio di donna, scrittrice, artista libera e indipendente, ma anche per il patrimonio che ha scelto di donare alla città e che oggi è fruibile presso la Pinacoteca Civica. Negli ultimi anni Savona ha investito con convinzione nella cultura, rafforzando il proprio sistema museale e rendendolo sempre più aperto e accessibile alla cittadinanza. Ecco perché iniziative come questa rassegna assumono un valore strategico, contribuendo a costruire nuove occasioni di partecipazione e crescita condivise”.

Gli incontri si terranno nella sala conferenze della Pinacoteca Civica di Savona e proseguiranno con mostre tematiche presso lo Spazio MMCC, nei locali della Fondazione in Piazza Chabrol. Il primo appuntamento è fissato per il 27 marzo alle 17.30 proprio allo Spazio MMCC, con l’inaugurazione della rassegna attraverso l’incontro “Un’artista per la città”, dedicato alla serigrafia e realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico di Savona, con intervento di Massimo Trogu e videoproiezione. A seguire, sarà aperta la mostra “Le serigrafie di Milena Milani”, visitabile fino al 12 aprile.

“Quando è nata l’idea della rassegna - commenta Michela Savaia - ho pensato subito a Massimo Trogu, tra i primi ad aver immaginato questa esposizione e già coinvolto in passato: una figura di riferimento nel campo dell’arte e della cultura, ideale per inaugurare l’incontro Un’artista per la città. Questo appuntamento apre un calendario di iniziative pensato per ricordare e valorizzare la figura e l’opera di Milena Milani”.

Accanto agli appuntamenti culturali, la rassegna prevede anche un incentivo alla partecipazione attraverso un’operazione fedeltà: a coloro che, entro fine anno, avranno preso parte ad almeno cinque eventi documentati da cinque cartoline con il francobollo di Milena – attestazione della presenza – sarà consegnato in omaggio un catalogo della Fondazione.

Il francobollo con l’immagine di Milena Milani diventerà inoltre un veicolo di comunicazione, anche virale, per valorizzare la Fondazione, la presenza a Savona della Collezione e la partecipazione agli eventi. L’idea si lega direttamente alla passione dell’artista per il formato della cartolina postale, che diventa titolo, simbolo e immagine dell’intera rassegna. Attraverso la creazione di un francobollo e di una grafica curata da Punto a capo, con il ritratto solarizzato di Milena Milani, è stato costruito un filo conduttore visivo che fungerà anche da gadget. Il francobollo sarà commemorativo e verrà richiesta anche l’emissione di un annullo filatelico in memoria dell’artista savonese.

“Cartoline da Milena Milani” si propone così come un percorso culturale capace di attivare nuove riflessioni e approfondimenti su una figura fondamentale del Novecento, rafforzando al tempo stesso il legame tra memoria culturale e territorio.

La rassegna si realizza con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Savona, della Pinacoteca Civica di Savona e della Fondazione De Mari.