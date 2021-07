"Zuccarello Riden..Z": la seconda serata della rassegna comica in compagnia di Fabrizio Fontana

La rassegna di eventi “Zuccarello Riden...Z” non si ferma e per il terzo anno consecutivo riporterà il gusto di ridere nel cuore della gente di Liguria a due passi dal mare. Zuccarello è la perfetta location per dar vita ad una rassegna di cabaret sotto le stelle, tra risate, tradizioni e sapori della buona cucina locale.

Sul palco saliranno comici dalle mille sfumature che hanno fatto nascere le loro battute in Tv, ma soprattutto nei “peggiori locali” d’Italia. Tanta gavetta che ha permesso loro di raffinare la tecnica in maniera tale da renderli quasi invulnerabili a qualsiasi impatto pubblico! Monologhisti e battutisti al fulmicotone pronti a strappare una risata anche alla bella Ilaria del Carretto.

Dopo il successo ottenuto da Mario Zucca lo scorso venerdì in apertura di rassegna con lo spettacolo firmato da Marina Thovez dal titolo “Tutto può accadere”, adesso tocca a Fabrizio Fontana (l’attuale Capitan Ventosa di Striscia la Notizia) con lo spettacolo “Capitan Ventosa le sa…Tutte!".

Venerdì 23 luglio infatti il comico milanese proporrà uno spettacolo che vede all’interno le interpretazioni dei personaggi proposti in tv in tutti questi anni di carriera a partire dal mitico James Tont, nato a Zelig, fino ad arrivare al tormentone "Le so...Tutte!".

Gli spettacoli si svolgeranno dalle ore 21.30 in Fuori Mura, località Balzo. Prenotazione posto a sedere su www.tgevents.it sezione “Prenota il tuo evento” oppure telefonando a Eccoci Eventi 0182554886. Ingresso libero consentito fino ad esaurimento posti a sedere prestabiliti in base alle normative vigenti.

Ma “Zuccarello Riden...Z” non è solo comicità. In tutte le date della rassegna, a partire dalle ore 18.00 musica in filodiffusione nel borgo e dalle ore 19.00, in area spettacolo, intrattenimento musicale con Enzo Dj.

Le attività commerciali ed i ristoranti del borgo saranno aperti e pronti ad accogliere il pubblico, la Pro loco di Zuccarello organizzerà uno stand gastronomico a base di piatti tipici del territorio, esclusivamente con prodotti locali e De.Co.

“La prima serata con Mario Zucca è andata, ora pensiamo già alle prossime. Quello che conta è che tutte le persone che arrivano in questo straordinario borgo medioevale, uno dei borghi più belli d’Italia, apprezzino il nostro paese a 360°; non solo lo spettacolo, che rimane la ciliegina sulla torta, ma soprattutto i nostri meravigliosi carruggi, i nostri scorci unici, il nostro castello ed il nostro ponte romanico. Tutte le nostre attività commerciali con i negozi artigianali, ristoranti, bar, saranno pronti ad accogliere il pubblico già dal tardo pomeriggio. A questo proposito ringrazio tutti i miei collaboratori, gli sponsor, la Croce Bianca e la Protezione Civile, i cittadini di questa magnifica cittadina che ho l'onore di rappresentare e la Proloco che sarà presente con uno stand enogastronomico locale” dichiara il sindaco Claudio Paliotto.

“Zuccarello Riden...Z” è organizzato dal Comune di Zuccarello, con il Patrocinio della Regione Liguria, in collaborazione con la Pro loco di Zuccarello, Direzione Artistica Eccoci Eventi Alassio, Impresa di Costruzioni Icose Spa, Cerruti Spa, Fiorin Arredamenti, Media Partners Tgevents.it Tgevents Television. Si ringraziano I Borghi più belli d'Italia, l'Associazione Antiche vie del sale, Les plus beaux villages de la terre.

Tutte le giornate in rassegna saranno riprese dalle telecamere di Tgevents Television, programma tv settimanale che dedicherà all’evento dei servizi speciali per il TgBeach estate 2021 con protagonisti gli stessi comici in programma.

TgBeach 2021 andrà in onda su tutto il circuito televisivo di Tgevents Television, network comprendente più di 80 emittenti regionali ed emittenti nazionali come Canale Italia 83 e Boom Channel Canale 68 del digitale terrestre.





Ecco i prossimi comici in rassegna: 30 luglio Marco Rinaldi in “Stravagando” ospite Enzo Paci, 6 agosto Beppe Altissimi in “Punto e a capo”, 13 agosto Carlo Frisi in “Falsi D'Autore”, 20 agosto Alberto Patrucco in “Vedo Buoi".