Savona, cda del Consorzio di Depurazione delle acque: il Comune nomina proprio rappresentante l'avvocato Bonifacino

Sarà l'avvocato valbormidese Alberto Bonifacino, già membro del cda del consorzio Acque Pubbliche Savonesi ed ex consigliere della Servizi Ambientali di Borghetto, il rappresentante designato dal Comune di Savona per rappresentare l'ente all'interno del consiglio d'amministrazione del Consorzio per la Depurazione delle acque di scarico del savonese.

Lo ha stabilito con una designazione effettuata nella giornata di ieri, venerdì 23 luglio, il sindaco del capoluogo Ilaria Caprioglio, dopo aver ricevuto i pareri della commissione che nei giorni scorsi aveva analizzato le candidature ricevute a seguito dell'avviso pubblico per trovare chi occupasse la carica di rappresentante del socio di maggioranza dell'ente consortile, prossimamente sottoposta dell'Assemblea dei soci.

Bonifacino era rimasto l'unico candidato in corsa, nonostante la sua domanda non fosse l'unica pervenuta nei tempi indicati (un'altra era giunta fuori tempo massimo, e quindi non era stata ritenuta ammissibile).

Nei mesi trascorsi dalla scadenza l'altro contendente alla poltrona, il presidente uscente del consorzio Flavio Raimondo, ha infatti assunto un nuovo ruolo nazionale all'interno di Confindustria diventando vice presidente di Cisambiente.