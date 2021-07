Sassello, incidente lungo la Sp334: motociclista in codice rosso al San Martino di Genova

É stato un pomeriggio contraddistinto da alcuni incidenti quello odierno, il più serio si è verificato intorno alle 14.15 a Sassello lungo la Sp334 in località Maddalena e ha coinvolto un motociclista.

Immediato l'intervento dei militi dell'emergenza sanitaria, è stato inoltre richiesto l'intervento dell'elisoccorso atterrato per l'occasione a Stella. L'uomo (di circa 50 anni) è stato trasportato in volo, in codice rosso, all'ospedale San Martino di Genova.

Altri sinistri che hanno coinvolto dei centauri, fortunatamente con conseguenze meno gravi, si sono inoltre verificati lungo la Sp29 del Cadibona.