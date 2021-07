Savona, vandalizzato il presidio contro la violenza sulle donne in piazza Giulio II

Spesso risulta difficile fermare la violenza e la stupidità, anche di fronte alle iniziative più nobili.

E' il caso di quanto accaduto la scorsa notte tra il 22 e il 23 luglio al presidio organizzato da "Non Una Di Meno" a partire dallo scorso 8 marzo (leggi QUI), quando l'associazione ha iniziato a raccogliere su di un cartello i nomi di tutte le donne vittime di femminicidio in Italia presso la panchina rossa di Piazza Giulio II dedicata al 1522, numero antiviolenza e stalking.

Finora si era arrivato ad elencare 57 nomi di vittime: "Lo abbiamo fatto per non dimenticarle e per far riflettere che non si tratta di casi isolati ma di vittime del sistema patriarcale" spiegano attraverso il loro profilo Facebook i membri.