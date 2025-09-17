Savona, Daspo Urbano per un 48enne con precedenti: vietato l’accesso a esercizi pubblici e aree urbane

Il Questore di Savona ha emesso un provvedimento di “Divieto di accesso alle aree urbane” (DACUR), noto anche come “Daspo Urbano”, con obbligo di firma settimanale, nei confronti di un cittadino italiano quarantottenne. Il provvedimento rientra nell'ambito della costante attenzione all’attività di prevenzione e controllo del territorio.

L’uomo non potrà accedere a un esercizio pubblico di Corso Svizzera né ai pubblici esercizi della zona per cinque anni. Gli è vietato anche stazionare nelle vicinanze degli stessi locali. Inoltre, dovrà presentarsi una volta a settimana in un ufficio di Polizia per la firma, così come convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento è stato applicato in considerazione della pericolosità sociale dell’uomo, già sottoposto in passato a sorveglianza speciale e gravato da precedenti in materia di reati contro il patrimonio, armi, reati contro la persona e la pubblica amministrazione. Recentemente, l’uomo è stato segnalato in stato di libertà dai Carabinieri di Savona per aver violato un precedente e analogo provvedimento notificato nel maggio scorso, che aveva durata di due anni.

Nel caso dovesse essere rintracciato nelle zone vietate, rischia la reclusione da uno a tre anni e una multa da 10.000 a 24.000 euro.

Il DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) è una misura di prevenzione personale emessa dal Questore nei confronti di chi si è reso responsabile di ripetute violazioni delle norme che tutelano la sicurezza e il decoro urbano. L’autore delle condotte moleste può essere allontanato da determinate aree della città per un periodo fino a cinque anni.