Momenti di disagio per il traffico sul’Aurelia, all’altezza del Capo di Borghetto S. Spirito, oggi intorno alle 13,30 a causa di un capriolo morto sul suolo stradale.

Sul posto pronto intervento da parte della Polizia Municipale di Ceriale per riattivare in breve la viabilità e personale di servizio per la rimozione dei resti del povero animale.

Un fatto curioso quanto triste, di cui al momento non si conoscono ancora i dettagli.