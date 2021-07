I comandanti della Guardia Costiera in visita a Laigueglia, focus sulla sicurezza in mare

Ha avuto luogo, nel fine settimana, la visita del Comandante di Circomare Loano- Albenga TV (CP) Corrado Pisani, all’Ufficio del Seziomare di Laigueglia, insieme al Comandante della Delegazione di Spiaggia di Andora, Capo 2ª Cl. Np. Giuseppe Zarrillo, al Sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso del Verme e al Comandante della Polizia Locale, dott.ssa Valentina Ruaro.

Mattinata proficua nell’affrontare e discutere in primis tematiche inerenti la sicurezza della balneazione in mare ed occasione per illustrare le caratteristiche del Borgo e della costa, nonché gli interventi effettuati e quelli in programma a tutela e difesa della stessa.

Il Sindaco Sasso del Verme ha espresso ringraziamenti e apprezzamento alla Guardia Costiera di Loano Albenga "per il costante supporto, per l’attenzione verso la nostra realtà e per il lavoro svolto sia in mare che a terra in tema di salvaguardia della sicurezza di cittadini e visitatori".

L’incontro si è concluso con l’ulteriore conferma della volontà di collaborazione tra le parti, auspicando il potenziamento delle competenze dell’Ufficio del Seziomare, quale importante presidio, soprattutto durante il periodo estivo, per garantire a tutta la collettività una permanenza sicura e serena lungo le spiagge cittadine.