Archivio storico di Piaggio Aero ceduto alla Soprintendenza, Fim Cisl Liguria: "Scelta che non comprendiamo"

"Siamo rimasti sorpresi e stupiti dalla notizia che nella fasi della vendita dei complessi aziendali di Piaggio Aerospace alla Società Baykar, avvenuto a luglio 2026, non sarebbe stato inserito l’Archivio Storico di Piaggio che i Commissari Straordinari avrebbero venduto in trattativa separata alla Soprintendenza alle Belle Arti ma il problema non è questo ma un altro".

Ad affermarlo è la Fim Cisl Liguria, che aggiunge: "Ora tutto questo patrimonio storico fatto di modelli, disegni, foto, filmati e documenti che illustrano la storia degli Stabilimenti dalle origini ad oggi rischia di essere portata via dallo Stabilimento di Villanova d’Albenga per essere trasferito chissà dove. I modelli in legno dei progetti sviluppati negli anni inseriti nella teca all’ingresso della palazzina saranno tolti e trasferiti in qualche magazzino".

Il sindacato crede che "questo patrimonio appartenga ai lavoratori di ieri, oggi e domani e deve essere mantenuto all’interno dello stabilimento per essere reso visibile alle presenti e future generazioni che possano prendere spunto e orgoglio da quanto fatto da chi li ha preceduti".

"Riteniamo che il compito di una Soprintendenza non sia solo quello di acquisire ma anche e soprattutto di collaborare con idee e progetti alla valorizzazione insieme a Regione Liguria e Comune di Villanova d’Albenga per realizzare un Museo esposto al pubblico in spazi adeguati rappresentando anche un valore aggiunto per il territorio”, conclude il sindacato.

Nei mesi scorsi qualcosa si era già mosso in tal senso. Era stato il Comune di Finale Ligure, dove lo stabilimento era nato e si era sviluppato nei decenni segnandone e scandendone la storia economica, sociale e culturale, ad esercitare il diritto di prelazione sull’archivio. Per esso era stata anche predisposta la necessaria copertura finanziaria e individuato uno spazio idoneo alla collocazione e consultazione nei locali dello storico Palazzo Aycardi (LEGGI QUI).