Tra cultura e decoro urbano: a Gorra una casetta per i libri e nuovi interventi in piazza

Una nuova “casetta per i libri” arricchisce da questi giorni la frazione di Gorra, a Finale Ligure. Il piccolo punto di scambio gratuito di volumi è stato posizionato sotto il portico tra piazza San Bartolomeo e via Valgelata, nell’ambito di una serie di interventi dedicati al miglioramento del decoro urbano e alla valorizzazione degli spazi pubblici.

La struttura, realizzata grazie all’impegno diretto dei volontari della Pro Loco di Gorra e Olle A.P.S. e finanziata dall’associazione stessa, nasce dalle idee emerse durante gli incontri pubblici promossi dall’Amministrazione comunale con la cittadinanza. Il progetto è stato portato avanti dal direttivo della Pro Loco con il supporto dei volontari e del consigliere delegato alle Frazioni Emiliano Stracci.

La nuova casetta, che si affianca alla mappa storica già installata in piazza San Bartolomeo, è pensata come un luogo di condivisione culturale aperto a tutti: residenti e visitatori potranno lasciare o prendere liberamente un libro, favorendo così la diffusione della lettura e lo scambio di storie e conoscenze all’interno della comunità.

Contestualmente sono stati eseguiti anche alcuni lavori di sistemazione delle aiuole e degli spazi comuni della piazza, contribuendo a rendere l’area più curata e accogliente.

Dal Comune arriva il ringraziamento alla Pro Loco per l’impegno dimostrato nei confronti della frazione e per aver dato seguito, con interventi concreti, alle proposte condivise con i cittadini. «Queste iniziative, nate dall’ascolto e dalla collaborazione tra cittadini e istituzioni, contribuiscono a rendere il territorio più accogliente, curato e vivo, trasformando in azioni concrete i preziosi momenti di confronto avvenuti in questi mesi con la popolazione», sottolinea l’Amministrazione.