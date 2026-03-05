A Bormida le uova diventano musica: tra canti tradizionali e offerte per la comunità

A Bormida si rinnova una tradizione semplice ma ricca di significato delle Terre Alte: la Canzone delle Uova, un momento che unisce la comunità nel segno della condivisione. Il testo della canzone è spesso giocoso e ironico e richiama le tradizioni rurali e le scene della vita quotidiana di un tempo.

Si tratta di un gesto antico ma ancora molto sentito, capace di unire fede, solidarietà e identità del paese. Un tempo si passava di casa in casa chiedendo soprattutto uova, che venivano poi utilizzate per preparare una grande frittata condivisa da tutti.

Oggi la tradizione si è adattata ai tempi: oltre alle uova si raccolgono spesso anche offerte in denaro, destinate a sostenere i lavori della parrocchia e alcune iniziative benefiche.

"È bello vedere come questa usanza continui a vivere, trasformandosi ma senza perdere il suo spirito", commenta sui social il sindaco Daniele Galliano. Anche quest’anno, dunque, la Canzone delle Uova riporta tra le vie di Bormida voci, sorrisi e il senso più autentico della comunità.