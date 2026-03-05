 / Attualità

Attualità | 05 marzo 2026, 14:08

Vado Ligure, lavori di restyling del Parco Robinson per la sostituzione del vecchio gioco

Per il periodo dei cantieri ci saranno delle limitazioni all'accesso all'area

Vado Ligure, lavori di restyling del Parco Robinson per la sostituzione del vecchio gioco

Sono partiti i lavori per la sostituzione della struttura gioco con lo scivolo al Parco Robinson. L'intervento è finalizzato a garantire spazi di gioco sempre più sicuri e moderni e comporterà delle modifiche e limitazioni degli accessi al parco.

"Per ragioni di sicurezza legate al cantiere – spiega il Comune di Vado – l’ingresso al parco potrà subire limitazioni. L'accesso sarà garantito esclusivamente dal cancello pedonale situato presso il Monumento ai Caduti. Ci scusiamo per il temporaneo disagio, lavoriamo per restituire il parco nella sua piena funzionalità il prima possibile".

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium