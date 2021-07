Sei migranti nascosti in un camion: scoperti sull'A10 nell'area di servizio "Valleggia Nord"

Migranti nascosti all'interno di un tir. L'allarme è stato lanciato nella mattinata odierna poco prima delle 7 dal conducente di un mezzo pesante insospettito da alcuni rumori provenienti dal retro del veicolo in sosta nell'area di servizio "Valleggia Nord" lungo la A10, in direzione Francia.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i militi dell'emergenza sanitaria e la polizia stradale che hanno provveduto a dissetare le sei persone, tutte di etnia curda, per poi trasportarle in ospedale per gli accertamenti del caso e provvedere successivamente all'identificazione.

Stando a quanto emerso dalle prime indagini si tratterebbe dell'ennesimo caso di "passeur", persone che cercano di raggiungere il confine di Stato e migrare poi in Francia.

Un fenomeno sempre più diffuso nella nostra provincia, come si evince dai numerosi episodi riscontrati negli ultimi mesi, in particolare lungo l'autostrada A10 ma anche sulla rete ferroviaria, come ricorda il tragico episodio verificatosi alla stazione di Quiliano dove un giovane curdo perse la vita alcuni mesi or sono, e su altre strade, come capitato poche settimane fa in Val Bormida.