Ore di profondo lutto a Finalborgo: se n'è andato Sergio Milano

Ore di profondo lutto per la comunità di Finalborgo che nella giornata di ieri ha perso uno dei suoi più conosciuti e stimati figli. All'età di 69 anni si è infatti spento improvvisamente Sergio Milano.

Una vita trascorsa a Finale, lavorando nello stabilimento Piaggio, e in particolare nel suo amato quartiere, dove lo si incontrava spesso a passeggio per le vie del borgo. Negli ultimi anni con alcuni amici era entrato a far parte del gruppo dei "campanari del Borgo".

"Oggi il nostro Borgo perde uno dei suoi figli più fedeli, Sergio, per tutti un esempio, sempre con il sorriso anche di fronte a grandi difficoltà, sempre il primo a salutare, sempre pronto a rendersi utile" lo ha ricordato sui social, dove molteplici sono stati i messaggi di vero affetto, la presidente del Centro Storico del Finale, Maura Firpo.

Lascia la moglie Anna, la figlia Sara con Simone e il nipotino Cesare, due sorelle e i nipoti. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 28 luglio, alle 9.30 nella Basilica di San Biagio del suo amato Borgo, dove stasera alle 18 sarà recitato il Santo Rosario.