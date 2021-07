Varazze, l'ultimo commosso saluto alla 39enne Eleonora Ghigliazza (FOTO)

Una chiesa e la piazza di San Domenico a Varazze gremiti per porgere l'ultimo commosso saluto a Eleonora Ghigliazza, scomparsa prematuramente all'età di 39 anni.

Tantissimi i varazzini che si sono raccolti nel dolore per salutarla per l'ultima volta. Titolare dallo scorso anno dello storico bar La Mola, per 11 anni ha lavorato nell'autogrill varazzino ed è stata coach di zumba e di pallavolo alla Albisola Pallavolo - Planet Volley.

Sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio per lei che si sono susseguiti negli ultimi giorni sui social soprattutto sul suo profilo Facebook.