Rialto, installata nei pressi della sede comunale la nuova casetta dell'acqua

Il Comune di Rialto, grazie al contributo ministeriale destinato alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico, ha acquistato ed installato nei pressi della sede comunale un impianto automatico per l’erogazione di acqua.

"A seguito dell’iter per l’affidamento e la gestione, negli scorsi giorni si è provveduto all’attivazione della struttura - spiega il sindaco Valentina Doglio - Il distributore che eroga acqua naturale e frizzante al costo di 0,05 €, oltre a garantire un risparmio economico (l'acqua in bottiglie mediamente costa 0,15 €/lt), permetterà un importante beneficio dal punto di vista ambientale, grazie ad una diminuzione dell’utilizzo delle bottiglie in plastica".

"La ditta che gestirà l’impianto assicurerà il controllo ed il buon funzionamento dell'erogazione con visite regolari in funzione dei litri consumati. La qualità dell'acqua è garantita dalla fonte di approvvigionamento, dalle analisi periodiche e dall’intero sistema che prevede un trattamento dell’acqua di acquedotto con filtri e lampade UV con refrigerazione finale - conclude la prima cittadina - Anche questo investimento è volto a promuovere comportamenti ecologicamente sostenibili, sensibilizzare i cittadini al tema della risorsa acqua e lanciare un messaggio sull’importanza 'dell’acqua come bene di tutti'".