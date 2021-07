Sopralluogo sul ponte Ruffino a Savona: posizionate le protezioni sulle ringhiere, nelle prossime ore la riapertura (FOTO)

Riaprirà in tarda mattinata, primo pomeriggio, il ponte Ruffino a Savona chiuso dallo scorso 13 giugno.

L'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi ha svolto questa mattina un sopralluogo e sono state posizionate le protezioni sulle due ringhiere così da poter far ritornare transitabile il collegamento tra il Prolungamento e le Fornaci.

Dallo scorso 13 giugno era stato chiuso per poter effettuare verifiche tecniche dopo che una cittadina aveva effettuato infatti una segnalazione ai vigili del fuoco per via delle vibrazioni del ponte. Immediato era stato l'intervento dei pompieri e della polizia locale che avevano transennato l'area in via precauzionale.

Il 2 luglio l'ingegnere Luca Romano di Albenga specializzato sulla progettazione e gestione dei ponti aveva effettuato un ulteriore controllo sul ponte del Letimbro.

Il comune comunque effettuerà nei prossimi mesi un intervento di restyling completo.