Albisola, dopo 17 anni di attività chiude l'agenzia "Lusiva Viaggi"

" Vi ringraziamo per questi 17 anni trascorsi insieme, sono stati anni intensi durante i quali speriamo di avervi trasmesso la nostra passione per il viaggio. Siamo passati dal ricevere le vostre cartoline da paesi esotici alle foto inviate via whatsapp, abbiamo ricevuto vostri regali da tutto il Mondo, che porteremo sempre con noi insieme al vostro ricordo. Abbiamo sempre lavorato per voi cercando di dare il nostro meglio con onestà e serietà, ma la pandemia ci ha portate a prendere questa decisione sofferta ".

"Dal 01/08 saremo reperibili per le partenze ancora in essere. Silvia rimarrà comunque a vostra disposizione anche per le vostre future prenotazioni in quanto continuerà la sua passione per i viaggi, la potrete trovare a Savona e continuerà a prendersi cura di voi e delle vostre vacanze con professionalità e serietà. Riceverete presto sue notizie!!! Un grande abbraccio" concludono infine dalla "Lusiva Viaggi" di Albisola.