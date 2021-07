Albisola, l'assessore Ottonello: "Più sicurezza con la nuova viabilità"

"Al termine dei lavori collegati alle due importanti operazioni urbanistiche che hanno interessato il quadrante di ponente della città, vi è stata una revisione e un miglioramento della viabilità in tutta l’area. L’operazione complessa che ha previsto l’apertura di nuove strade, l’istituzione di sensi unici, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale permetterà di diluire e quindi ridurre il traffico sui due assi viari principali (corso Mazzini – corso Ferrari) garantendo una viabilità in maggiore sicurezza".

Cosi commenta con un post su Facebook Luca Ottonello, assessore del comune di Albisola Superiore.

"Gli interventi nell’area hanno permesso la creazione di nuovi parcheggi, la restituzione con una nuova ricollocazione diffusa in tutto il quartiere di quelli temporaneamente rimossi per via delle operazioni edilizie che hanno interessato l’area negli ultimi mesi di lavori. Fra le novità principali: l’apertura del prolungamento di via dei Levantino a doppio senso, il nuovo senso unico di via dei Conradi (verso sud), l’apertura di via dei Gervasio con senso unico verso via Casarino, l’apertura del prolungamento di via Garibaldi (verso nord), il senso unico verso il centro di via Mariconi".

"Questa nuova viabilità agevola la circolazione in città permettendo a cittadini e turisti di percorrere vie alternative per raggiungere le loro destinazioni.Alcuni lavori termineranno nel corso delle prossime settimane" conclude Ottonello.