Comunali 2021, Antonio Ghigliazza sarà il candidato sindaco della lista "Varazze Domani": "Programmazione per una città che vive alla giornata"

Antonio Ghigliazza sarà il candidato sindaco della lista Varazze Domani.

Ad annunciarlo è lo stesso ex primo cittadino varazzino dal 2004 al 2009 che ieri in una riunione svolta al teatro Don Bosco con il gruppo di lavoro ha deciso di riscendere in campo.

"Ho dichiarato la mia disponibilità a fare una lista civica con una convergenza in forze politiche più diverse con lo scopo di avere un programma condiviso. Dico no alle bandiere" ha spiegato l'avvocato di Varazze.

Assessore già dagli anni 70, vice nella giunta Giovanni Busso e poi eletto sindaco 17 anni, "Tunittu", così è conosciuto in città, aveva deciso di candidarsi anche nel 2019 ma successivamente aveva deciso di sfilarsi.

Tra i punti del programma ci saranno l'ordine, la valorizzazione dell'entroterra, la riqualificazione ambientale, il rilancio del turismo, la chiusura della discarica Ramognina, l'abolizione dell'addizionale Irpef.

"Dobbiamo dare una programmazione su una città che è carente, che vive alla giornata, certamente il Covid ha aggravato il disagio sociale. Varazze è in mano alle iniziative private, che condividiamo sia chiaro, ma ci vuole un intervento amministrativo" ha proseguito Antonio Ghigliazza.