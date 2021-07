Politica |

Elezioni amministrative, ipotesi 3 ottobre per il voto: manca solo l'ufficialità del Governo

Nel savonese alle urne Savona, Balestrino, Bergeggi, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Castelbianco, Loano, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Tovo San Giacomo e Varazze

Saranno chiamati alle urne, manca solo l'ufficialità, domenica 3 ottobre gli abitanti dei 14 comuni della provincia di Savona, tra cui proprio quelli del capoluogo, per eleggere i nuovi consigli comunali. Questa potrebbe essere la scelta frutto del punto d'incontro tra le proposte delle forze di Governo che pare abbiano accettato la proposta del premier Draghi e del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, rigettando la data del 10 dello stesso mese portata avanti da Lega e M5S, e nemmeno quella del 25 settembre fatta dal Pd. Si attende solo l'ufficialità. Nella nostra provincia saranno 11 le amministrazioni giunte a naturale scadenza del mandato, ovvero Savona, Balestrino, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Castelbianco, Loano, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico e Tovo San Giacomo. A questo elenco di comuni si aggiungono Bergeggi e Varazze, che hanno visto i rispettivi sindaci in carica eletti nel consiglio regionale ligure, e Nasino, il cui primo cittadino Claudio Tessarin era mancato lo scorso luglio del 2020.

